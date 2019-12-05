{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму за пять лет выделили 50 млрд рублей на добровольческие и волонтерские проекты

Субсидии получили некоммерческие организации, реализующие 73 проекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Крыма с 2015 года предоставило субсидии на реализацию 73 социальных проектов в сфере социальной адаптации, спорта и волонтерства на 50 млрд рублей. Об этом в четверг написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Поддержка деятельности волонтеров является важным направлением работы органов власти. С 2015 года Правительство Республики Крым предоставило субсидии на реализацию 73 социально значимых проектов сфере социальной адаптации, спорта, добровольчества и волонтерства на общую сумму около 50 млрд рублей", - написал он.

Аксенов добавил, что волонтеры в Крыму помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в экологических и патриотических акциях, в поиске пропавших людей, в деятельности поисковых отрядов, обустраивают памятники и памятные места.

"В текущем году на оказание мер финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрено 15 млн рублей", - пишет Аксенов.

День волонтера в России отмечается 5 декабря согласно указу президента РФ от 2017 года.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
Медведев: три четверти выпускников творческих специальностей трудоустроены в России
Премьер также опроверг расхожее мнение о том, что выпускники российских творческих специальностей более востребованы за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС