В Крыму за пять лет выделили 50 млрд рублей на добровольческие и волонтерские проекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Крыма с 2015 года предоставило субсидии на реализацию 73 социальных проектов в сфере социальной адаптации, спорта и волонтерства на 50 млрд рублей. Об этом в четверг написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"Поддержка деятельности волонтеров является важным направлением работы органов власти. С 2015 года Правительство Республики Крым предоставило субсидии на реализацию 73 социально значимых проектов сфере социальной адаптации, спорта, добровольчества и волонтерства на общую сумму около 50 млрд рублей", - написал он.

Аксенов добавил, что волонтеры в Крыму помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в экологических и патриотических акциях, в поиске пропавших людей, в деятельности поисковых отрядов, обустраивают памятники и памятные места.

"В текущем году на оказание мер финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрено 15 млн рублей", - пишет Аксенов.

День волонтера в России отмечается 5 декабря согласно указу президента РФ от 2017 года.