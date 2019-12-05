Комитет Думы поддержал ко II чтению законопроект о бесплатном питании для младшеклассников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения", - говорится в пояснительной записке.

Дискуссию на заседании комитета вызвала поправка, предлагающая исключить из законопроекта пункт о внедрении "маркировки отдельных видов пищевой продукции средствами идентификации". Комитет решил не отменять введение маркировки для детской пищевой продукции, но предложил отложить дату вступления этой нормы в силу на год после вступления в силу самого закона. По словам главы комитета Вячеслава Никонова, за это время можно будет увидеть результаты эксперимента по маркировке, в частности, молочной продукции.

Суть законопроекта

Как отмечала ранее Яровая, пятая часть всех заболеваний, возникающих у детей, связана с органами пищеварения, принципиальным подходом в этом законе "является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе". По ее словам, более "7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием". Законопроект предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

Он также вводит требования к детскому питанию в целом, в частности, запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО и агрохимикатов, отмечала депутат.

Яровая подчеркнула, что ряд новелл выходит за пределы регулирования вопроса школьного питания. "Мы касаемся защиты и гарантии обеспечения здоровым качественным питанием и таких социальных групп, как инвалиды, пациенты социальных учреждений. Речь идет о трехразовом горячем питании в таких учреждениях", - добавила она.

В апреле замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.