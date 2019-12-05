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В больнице на Сахалине отстранили трех сотрудников после жалоб на просроченные лекарства

На складе и в аптеке учреждения обнаружены препараты с истекшим сроком годности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Заведующего отделением анестезии и реанимации, старшую медсестру и заведующую аптекой в Сахалинской областной больнице, где идет проверка после жалоб, что здесь повторно используют одноразовые расходные материалы и дают просроченные лекарства, отстранили от работы на время проверки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.

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"Руководство региона получило первые результаты проверки медучреждения. На складах и в аптеке больницы обнаружены препараты с истекшим сроком годности. В связи с этим заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания служебной проверки", - говорится в сообщении.

Ранее в рамках проверки прокуратура изъяла в областной больнице медицинскую документацию, лекарственные препараты и компьютеры. В Минздраве региона ТАСС уточняли, что жаловавшиеся медсестры по-прежнему работают в учреждении. Больница работает в штатном режиме.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.

Теги
РоссияСахалинская область
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