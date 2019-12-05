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Новая система обращения с ТКО

Во Владивостоке обсудят реализацию реформы мусорной отрасли с представителями бизнеса

С 1 января 2020 года в регионе начинает действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Круглый стол, посвященный осуществлению в Приморском крае реформы утилизации твердых отходов с 2020 года, пройдет с участием бизнеса во Владивостоке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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"Главная цель круглого стола - рассказать бизнесу о новой схеме обращения с отходами, как будут выстраиваться взаимодействие с региональным оператором и предпринимателями", - приводит пресс-служба слова замдиректора краевого госпредприятия "Приморский экологический оператор" Сергея Лазарева.

Отмечается, что в рамках встречи выступят представители природоохранной прокуратуры Приморского края, управления Росприроднадзора, краевых департаментов природных ресурсов и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства и топливных ресурсов. Круглый стол состоится 11 декабря в Центре развития предпринимательства Владивостока.

Приморский край с 1 января 2020 года переходит на новый способ обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), согласно которому работа по вывозу и утилизации мусора будет направлена на наращивание объемов переработки вторсырья и рекультивации старых полигонов. Отмечается, что реформа проводится в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды".

Теги
РоссияПриморский крайНовая система обращения с ТКОДальний Восток
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