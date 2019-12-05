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В Петербурге нашли подростка, закидавшего снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Его доставили к инспектору по делам несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли подростка, который в среду закидал снегом Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах региона.

"Обнаружен, доставлен к инспектору по делам несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом в среду вечером. В компании "ПетербургГаз" ТАСС пояснили, что горение оперативно восстановили, повреждения газоснабжения не было. Полиция проводит проверку.

В 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, на мемориале был зажжен первый в СССР Вечный огонь, принесенный из мартеновских печей Кировского завода. Десять лет спустя от него зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Огонь с Марсова поля передали также на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище.

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