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Уполномоченному по правам человека в РФ в этом году поступило 35 тысяч обращений

С жалобами к Татьяне Москальковой ежедневно приходят около 15 человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в текущем году к ней поступило 35 тысяч обращений от граждан.

"В этом году к уполномоченному по правам человека в РФ поступило 35 тысяч обращений. Каждый день 10-15 человек стоят в приемной уполномоченного со своими бедами, горестями и надеждой, что несправедливость отступит", - сказала она в ходе урока "Права человека" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

По ее словам, люди обращаются за помощью, когда их незаконно привлекают к уголовной ответственности, когда считают, что в отношении них совершено преступление, а "государство не видит это преступление и отказывает в возбуждении уголовного дела".

"Люди приходят с жалобой на отказ в предоставлении жилья, которое им положено, переселении из ветхого, аварийного, невыплату заработной платы в результате того, что обанкротилось мероприятие. К уполномоченному приходят, как правило, тогда, когда прошли все круги ада", - подчеркнула Москалькова.

Теги
Москалькова, Татьяна Николаевна
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