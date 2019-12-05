Медведев заявил, что в России не собираются закрывать YouTube

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Видеопортал YouTube продолжит работу в России, никто его закрывать не собирается. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать - хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", - сказал Медведев.

Он также отметил, что благополучие производителей контента зависит от них самих. "Не мне вам объяснять: если это интересно, будут смотреть и это можно монетизировать, а не будет интересно - не будут смотреть", - сказал глава кабмина.

Ивлеева спросила о возможности закрытия в РФ популярного видеопортала в свете принятия закона об устойчивом Рунете, отметив, что ее "этот вопрос особенно остро интересует".

"Понимаю вас", - с улыбкой ответил Медведев. По его словам, соответствующий закон "направлен не на то, чтобы что-то там запретить", тем более что "запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся". "Цель законопроекта совершенно в другом - чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет", - подчеркнул глава кабмина РФ.