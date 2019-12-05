Медведев: закон об устойчивом Рунете не направлен на создание запретов

Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

"Он [закон] действительно направлен не на то, чтобы что-то там запретить", - сказал премьер, отметив, что "запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся". "Цель законопроекта в другом - чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет", - подчеркнул глава кабмина РФ.