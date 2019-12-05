{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев: закон об устойчивом Рунете не направлен на создание запретов

Премьер-министр также отметил, что запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Закон об устойчивом Рунете не призван что-либо запретить в российском сегменте интернета.

На эту тему
Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

"Он [закон] действительно направлен не на то, чтобы что-то там запретить", - сказал премьер, отметив, что "запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся". "Цель законопроекта в другом - чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет", - подчеркнул глава кабмина РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗакон о надежном Рунете"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
Реклама на ТАСС
"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
Медведев: три четверти выпускников творческих специальностей трудоустроены в России
Премьер также опроверг расхожее мнение о том, что выпускники российских творческих специальностей более востребованы за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС