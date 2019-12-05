Прокурор не станет обжаловать отказ в удовлетворении исков по катастрофе Ту-154 под Сочи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы отказалась от кассационного представления на решение об отказе в удовлетворении исковых требований родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Как уточнил ТАСС адвокат родственников погибших Игорь Трунов, Второй кассационный суд рассмотрит теперь жалобу истцов 13 января.

"По делу о сочинской катастрофе во Втором кассационном суде прокурор Москвы в четверг отказался от представления об отмене всех решений судов. В этой связи назначили новое рассмотрение на 13 января в 10:00 мск", - сказал адвокат.

Ранее Трунов рассказал, что столичный прокурор внес представление о несогласии с состоявшимися решениями, в том числе в части отказа возмещения морального вреда и возврата на новое рассмотрение в Мещанский районный суд. Адвокат просит кассационную инстанцию принять решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, отменив все принятые ранее решения судов.

18 апреля Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Родственники погибших обратились в Мещанский суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Московский городской суд признал законным это решение. Сумма иска составила 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 рублей.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.