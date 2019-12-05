Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей бывшего члена ОНК Пятницкого за стрельбу в центре Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 300 тыс. рублей правозащитнику Павлу Пятницкому, устроившему стрельбу в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Пятницкого и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Пятницкий был задержан в апреле нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце неподалеку от Цветного бульвара. Было возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату, после чего правозащитник добровольно вышел из ее состава.