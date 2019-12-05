{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей бывшего члена ОНК Пятницкого за стрельбу в центре Москвы

Также суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 300 тыс. рублей правозащитнику Павлу Пятницкому, устроившему стрельбу в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему

"Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Пятницкого и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Пятницкий был задержан в апреле нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце неподалеку от Цветного бульвара. Было возбуждено дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату, после чего правозащитник добровольно вышел из ее состава.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Организаторы недели детской моды на Хайнане хотят пригласить в жюри Вячеслава Зайцева
В декабре отборочные туры пройдут в Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС