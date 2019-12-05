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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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Медведев назвал удручающим состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде российских регионов требует улучшения. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Мы как-то делились эмоциональными впечатлениями с Владимиром Владимировичем Путиным на эту тему. Так получилось, что он разговаривал с людьми в небольшом населенном пункте, и я (в разных, естественно). И, конечно, общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], больницу - приходят практически все люди", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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