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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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Медведев заявил, что в вопросах увольнения врачей нужно исходить из интересов пациентов

По словам премьер-министра, "амбиции, какие-то обиды" следует отодвинуть в сторону

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в вопросах увольнения врачей необходимо в первую очередь исходить из интересов пациентов. Такое мнение он высказал в четверг в ходе интервью российским телеканалам.

"Вы упомянули увольнения врачей, я хочу сказать, что сейчас не буду анализировать каждую конкретную ситуацию, их там несколько было. И даже не буду говорить, кто прав, кто виноват. Всегда будет у всех своя правда. Я скажу только одно: здесь главным является пациент, интересы людей, которые лечатся. Все остальное нужно отодвинуть в сторону: амбиции, какие-то обиды и так далее.", - сказал Медведев.

Ранее врачам-трансплантологам Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД). За врачей вступились родители детей, ждущих трансплантации. 26 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с докторами, а с 28 ноября врачи были вновь приняты в штат НМИЦ ЗД с повышением. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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