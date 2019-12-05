В отдаленном районе Приамурья создали бактериологическую лабораторию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти создали бактериологическую лабораторию на севере Амурской области, где жителям из-за отсутствия подобного учреждения приходилось ездить для обследования в областной центр, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В северных районах Приамурья готовится к открытию первая современная бактериологическая лаборатория. Теперь местные жители смогут обследоваться и сдавать анализы недалеко от дома. Раньше для этого им приходилось ехать в Благовещенск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лаборатория создана в городе Сковородино Сковородинского района в здании бывшей инфекционной больницы, закрывшейся около пяти лет назад из-за отсутствия специалистов. Помещение готовили два года, провели капитальный ремонт, в частности, перепланировку помещений, замену пола и системы вентиляции, обновление освещения. Средства для ремонта - 600 тыс. рублей выделила из своего бюджета центральная районная больница. На покупку оборудования более 2,5 млн руб. выделил Фонд социального страхования из нормированного страхового запаса, на них закупили около 500 единиц оборудования.

Как уточнила ТАСС главный врач Сковородинской центральной районной больницы Ольга Павлова, бактериологическая лаборатория нужна для обследования жителей, в частности, для выявления на основе анализов причин (источников) заболеваний, а также для прохождения медицинской комиссии людьми, которые, например, работают на пищеблоках, в различных учреждениях с детьми. Обследоваться в лаборатории смогут жители населенных пунктов Сковородинского района, и, скорее всего, близлежащего Магдагачинского района. "Большое спасибо территориальному фонду обязательного медицинского страхования, министерству здравоохранения, что обратили внимание на нашу проблему, нашу отдаленность", - отметила Павлова.

По словам главврача, лабораторию планируется открыть в первой половине 2020 года. Процедура лицензирования непростая, предстоит пройти много проверок. А, кроме того, решить кадровую проблему: для полного комплекта специалистов из пяти человек не хватает трех фельдшеров-лаборантов. В настоящий момент идет закупка расходных материалов в учреждение.

О районах

В Сковородинском районе проживает около 27 тыс. человек. Расстояние от районного центра - города Сковородино - до Благовещенска почти 670 км.

В Магдагачинском районе около 20 тыс. жителей. Расстояние от его административного центра - поселка городского типа Магдагачи - до Благовещенска примерно 470 км.