{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Комитет Думы поддержал создание молельных комнат на стадионах

Предполагается, что такие помещения будут предоставляться организаторами турниров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить проведение религиозных обрядов в специально отведенных помещениях спортивных сооружений во время соревнований.

"Организаторы физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий вправе обеспечивать участникам таких мероприятий возможность участия в религиозных обрядах и церемониях. <…> Религиозные обряды и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами данных мероприятий для таких целей", - говорится в тексте документа.

Предполагается, что такие помещения будут предоставляться организаторами турниров, "исходя из наличия и в пределах возможностей".

Как отмечают авторы законопроекта, права человека на свободу удовлетворения духовных потребностей, связанных с религиозными убеждениями, "были и продолжают обеспечиваться во время проведения всех международных спортивных мероприятий".

"Представляется целесообразным распространить действие вышеуказанного принципа на международные спортивные мероприятия, а также на все физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Теги
Российский футболРоссия
Реклама на ТАСС
Путин пообещал обсудить с правительством возможность легализации "уличной медицины"
Речь идет об инициативе волонтеров оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС