Комитет Думы поддержал создание молельных комнат на стадионах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить проведение религиозных обрядов в специально отведенных помещениях спортивных сооружений во время соревнований.

"Организаторы физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий вправе обеспечивать участникам таких мероприятий возможность участия в религиозных обрядах и церемониях. <…> Религиозные обряды и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами данных мероприятий для таких целей", - говорится в тексте документа.

Предполагается, что такие помещения будут предоставляться организаторами турниров, "исходя из наличия и в пределах возможностей".

Как отмечают авторы законопроекта, права человека на свободу удовлетворения духовных потребностей, связанных с религиозными убеждениями, "были и продолжают обеспечиваться во время проведения всех международных спортивных мероприятий".

"Представляется целесообразным распространить действие вышеуказанного принципа на международные спортивные мероприятия, а также на все физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.