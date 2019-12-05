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Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Полномочия Виктора Садовничего и Николая Кропачева продлили на пять лет
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет.

"Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сроком на пять лет", - говорится в тексте указа на портале правовой информации.

Кроме того, президент подписал указ о продлении полномочий ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева на пять лет.

"Назначить Кропачева Николая Михайловича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" сроком на пять лет", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСадовничий, Виктор Антонович
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