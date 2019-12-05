Предпенсионеры после обучения должны подтверждать свою квалификацию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минтруд подготовил изменение в законодательство, которое направлено на то, чтобы граждане пожилого возраста после переобучения подтверждали свою квалификацию. Об этом заявил в четверг заместитель министра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов.

"Когда гражданин проходит в центры занятости, он сегодня имеет возможность обучиться в том числе по программе старшее поколение 50+. Соответственно, после того, как он прошел соответствующую подготовку, он должен подтверждать свою квалификацию. Это изменение мы тоже подготовили в законодательство для того, чтобы можно было подтвердить и для того, чтобы повысить качество работы, которую мы проводим", - сказал он на всероссийской конференции "Национальное агентство развития квалификаций".

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсинного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета выделено в 2019 году 5 млрд рублей.

Как сообщила ранее пресс-служба Минтруда, по состоянию на 29 октября заключены договоры на обучение 98,7 тыс. граждан предпенсионного возраста, что составляет 198% от программного показателя. К обучению приступили 86 тыс. граждан - 172% от программного показателя. В Минтруде напомнили, что плановый показатель по переобучению составляет 50 тыс. человек в год.