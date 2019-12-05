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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев поставил задачу восстановить Соловецкий монастырь

Премьер-министр добавил, что на территории Соловецкого архипелага расположен и населенный пункт, который также должен быть приведен в порядок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Соловецкий монастырь является уникальным памятником истории и веры, который необходимо восстановить, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Есть проект, в котором мы в попечительском совете с патриархом Кириллом принимаем участие, - это Соловки. Это по-своему уникальное место для нашей страны, оно и мемориальное, и религиозное, и, конечно, восстановить его - наша задача", - сказал он.

Медведев отметил, что на территории Соловецкого архипелага расположен и населенный пункт, который также должен быть приведен в порядок. "Там все еще усложняется тем, что помимо монастыря там есть населенный пункт, который нужно приводить в порядок. Все это достаточно сложный и затратный процесс, но я уверен, что мы все сделаем, это духовная опора нашей страны", - сказал глава правительства.

В качестве аналогичного проекта он привел в пример восстановление Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Подмосковье, где объединились возможности государства, бизнеса и общества. "Сейчас он [монастырь] восстановлен во всей своей красе, для этого государство объединило свои усилия с обычными людьми <…> Большое количество представителей бизнеса, обычных людей откликнулись и свои деньги в это дело внесли, и это очень хорошо. Я считаю, что это объединяющий проект", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос, какой из храмов для него лично особо дорог, Медведев отметил, что таких мест несколько. "Как и для каждого человека, который ходит в храм, вне зависимости от веры, важны те храмы, которые связаны с твоей личной историей. Для меня это тот храм, где меня крестили, тот храм, где крестили моего сына или были другие важные события в моей жизни", - добавил глава правительства.

Соловецкий монастырь

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы, сейчас восстановление исторических объектов идет в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. Ремонтно-реставрационные работы продолжаются на 12 объектах архипелага, в 2019 году на эти цели выделено более 77 млн рублей. Как ранее заявлял министр культуры РФ Владимир Мединский, основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМединский, Владимир РостиславовичРоссияКирилл (патриарх)"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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