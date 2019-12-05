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Врачи ввели в искусственную кому двух детей, пострадавших при взрыве газа в КБР

Состояние их родителей, также получивших ожоги в результате ЧП, врачи оценивают как стабильное

ТАСС, 5 декабря. Двух детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии (КБР), ввели в медикаментозный сон. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

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Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей - мальчики двух, трех и четырех лет. Дети получили ожоги от 45 до 80% тела, у их родителей - ожоги 20% тела. Самолетом их доставили в ожоговый центр ПИМУ.

"У детей обширные и глубокие ожоги. Им провели перевязку с помощью гидрохирургической системы. Двое детей с наибольшей площадью ожогов находятся в медикаментозном сне", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что у их родителей стабильное состояние. "Они в сознании", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать незаконная врезка в подземный газопровод. Ее с элементами коррозии обнаружили специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик". Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы.

Теги
РоссияНижегородская областьКабардино-Балкария
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