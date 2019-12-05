Медведев рассказал, что рутинную работу предпочитает выполнять под музыку

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что заниматься рутинными делами он любит под музыку, а жанры предпочитает разные - рок, классику, джаз. О музыкальных вкусах главу правительства спросили во время его интервью в четверг российским телеканалам.

"Я музыку слушаю с детства, люблю музыку, причем мои вкусы менялись - я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе, вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя", - сказал Медведев. Он отметил, что потом "всякую музыку стало можно слушать", но и его вкусы стали меняться. "Я стал более толерантным к другим музыкальным направлениям, стал слушать классику, стал слушать джаз", - сказал премьер.

"Я и ряд рутинных видов деятельности выполняю, когда это не мешает работе, под музыку - это нормально, мне кажется, абсолютно. Кому-то музыка мешает, мне нет", - подчеркнул глава правительства.

Он не стал называть любимые музыкальные группы, отметив, что их все и так знают. Премьер рассказал, что ему периодически продолжают дарить соответствующие пластинки. "Я думаю, куда же ее деть, у меня этих пластинок уже много образовалось", - с улыбкой отметил Медведев, но также добавил: "Спасибо, конечно, все равно тем, кто помнит об этом".