Госдума разрешила депутатам и чиновникам участвовать в управлении НКО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который разрешает депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, министрам и другим чиновникам безвозмездно работать в органах управления некоммерческих организаций (НКО), что сегодня запрещено антикоррупционным законодательством.

В частности, после вступления документа в силу государственным и муниципальным служащим будет разрешено "участвовать на безвозмездной основе в управлении любой НКО". Это будет возможно "с разрешения представителя нанимателя", которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом профильного ведомства. При этом для участия в управлении политической партией, органом профсоюза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости такое разрешение будет не нужно.

Кроме того, чиновникам разрешено участвовать в управлении "коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50% акций которой находится в собственности" этой компании, в качестве члена коллегиального органа управления. Эта деятельность будет регламентироваться актами кабмина или региона, если федеральными законами не установлено иное.

Закон также позволяет сенаторам и депутатам Госдумы, а также региональным парламентариям "участвовать на безвозмездной основе в управлении НКО" с предварительным уведомлением соответствующих законодательных органов. Как и в случае с чиновниками, для участия в управлении партией, профсоюзом и другими общественными организациями такое уведомление не понадобится. Аналогичные поправки внесены и в отношении лиц, замещающих государственные должности РФ (например, федеральных министров), если это не противоречит законодательству. Уведомлять о такой работе они будут должны президента РФ, за исключением участия в управлении партией, профсоюзом и другими общественными организациями.

Симметричные корректировки предусмотрены и для лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, а также муниципальные должности.

Уйти от ответственности не получится

Помимо этого, из срока, установленного для привлечения к дисциплинарной ответственности по фактам коррупции, законом исключены периоды нахождения на больничном, пребывания в отпуске и время производства по уголовному делу.

"Увильнуть от ответственности таким способом коррупционерам теперь просто не удастся", - пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что "в настоящее время взыскания применяются к государственным и муниципальным служащим не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения".

Говоря о регламентации участия парламентариев и госслужащих в управлении НКО, Пискарев подчеркнул, что закон "снимает имеющиеся сегодня неопределенности, а также выводит на новый, значительно более качественный уровень взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления с людьми и гражданским обществом".

"Проектируемые изменения также будут способствовать повышению эффективности деятельности самих некоммерческих организаций", - считает он. "Это весьма значимо, поскольку основной целью деятельности НКО является удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан", - заключил глава думского комитета, который является одним из авторов закона.