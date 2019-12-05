Правительство РФ возобновит проект "Дети Арктики", чтобы поддержать коренные народы Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ намерено возобновить международный проект "Дети Арктики", запустить программу государственной поддержки оленеводства, чтобы поддержать коренные малочисленные народы Севера, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В рамках новой арктической стратегии мы запустим программу государственной поддержки экономических проектов коренных народов, поддержки их занятости. Будет отдельное направление - развитие северного оленеводства, которое сегодня переживает не лучшие времена. <...> Вместе с Агентством по делам национальностей мы возобновляем международный проект "Дети Арктики" - цель которого создать условия для всестороннего развития молодого поколения в том числе коренных народов Севера путем гуманитарных и культурных обменов с народами других арктических государств. Этот проект станет одной из наших ключевых инициатив в Арктическом совете", - сказал Крутиков.

Он также добавил, что цель всей этой работы - создать "прозрачный механизм участия представителей коренных народов в принятии решений по реализации экономических проектов, если таковые затрагивают их интересы". "Мы должны перестать избыточно политизировать тему коренных малочисленных народов и признать, что сегодня делается недостаточно для их развития, сохранения их традиционной среды жизнедеятельности. <...> Будем заниматься доступностью медицины, образования, государственных услуг для коренных народов. <...> Будем развивать институт этнологической экспертизы", - уточнил заместитель министра.

Весной 2019 года председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации сообщал о том, что в 1994 году была разработана федеральная целевая программа "Дети Севера", которая действовала до 2002 года. Основной ее целью являлось снижение детской смертности, приостановление роста числа таких заболеваний как туберкулез, кишечные инфекции, ликвидация природных очагов инфекций, улучшение в целом показателей здоровья детей Севера. Планировалось создание национальной системы образования, устранение диспропорций в социально-культурном развитии коренного и некоренного населения.

О форуме

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.