Организаторы недели детской моды на Хайнане хотят пригласить в жюри Вячеслава Зайцева

"Мы планируем пригласить в жюри конкурса известного российского модельера Вячеслава Зайцева", - рассказал ТАСС Константин Радюк, генеральный директор компании SemProGroup Hainan, выступающей организатором Международной недели детской моды.

Он рассказал, что в декабре отборочные туры пройдут в Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Москве. "Между этими российскими городами уже есть или скоро будет установлено прямое авиасообщение. В Китае отборочные туры состоятся не только на Хайнане, но и в других регионах - в провинциях Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Хэнань и Хэбэй, а также в Пекине", - сообщил организатор.

Финал недели детской моды будет проходить с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В нем ожидается участие дизайнеров и юных моделей из Китая, России, Белоруссии и других стран. Помимо показов одежды, в программу шоу включены музыкальные концерты, фотовыставки о туризме, развлекательные представления и другие. Для отдыхающих на Хайнане иностранных туристов будут организованы модельные экспресс-туры.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.