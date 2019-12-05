"Триколор" запустил телеканал "Под елкой" с Николаем Фоменко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новогодний телеканал "Под елкой", на котором зрителю доступны скетчи с актером Николаем Фоменко, а также игровые и анимационные фильмы, будет транслироваться на 22 канале оператора цифрового телевидения "Триколор" в декабре 2019 года и январе 2020 года. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель генерального директора по стратегическому и операционному маркетингу "Триколор" Андрей Нестеров.

"В этом году мы решили в декабре и в январе дать возможность 24 часа в сутки прикасаться к новогоднему настроению и новогодней атмосфере на новогоднем телеканале "Под елкой" вместе с Николаем Фоменко <...> Время вещания канала составит 62 дня", - сказал он.

Нестеров пояснил, что компания "Триколор" провела маркетинговое исследование, чтобы понять, кто из публичных лиц РФ максимально полно ассоциируются с темой празднования Нового года. Результатом данного исследования стал выбор Николая Фоменко.

По словам Нестерова, в эфир канала войдут более 100 юмористических скетчей с Фоменко, а также зимние сказки - мультфильмы и фильмы. "Будут марафоны таких картин, как "Иван-царевич и серый волк", "Кунг-фу панда", "Мадагаскар", фильмы "Рождество на память", "Мечта о Рождестве", "Любовь-морковь" - все самые любимые новогодние фильмы, которые могут быть интересны нашей аудитории", - пояснил он.

Режиссером новогодних роликов выступил режиссер сериалов "Физрук" и "Дылды" Сергей Сенцов. "У меня была давняя мечта поработать с Фоменко в кино, но никак не складывалось <...> Это очень легкий, веселый, остроумный человек, который может быть достаточно суровым на съемочной площадке, потому что как профессионал он очень требовательный и ценит свое рабочее время", - рассказал режиссер.

Он также поделился, что для новогодних съемок были построены две декорации. "Одна декорация - телевизионная студия со зрительным залом, другая - аналог голубого огонька в современной интерпретации - квартира, где Николай, как и все жители нашей страны, готовится встречать Новый год. Это были разные подходы, разные жанры. Если в декорациях дома все шутки строились на действии, то на сцене - формат классической эстрадной миниатюры", - отметил Сенцов.