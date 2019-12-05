Медики Приморья провели первую в крае операцию по установке импланта слухового аппарата

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Врачи детской клинической больницы №1 Приморья вместе с московскими медиками провели первую в крае операцию по имплантации слухового аппарата костной проводимости. Новейшая система Ponto поможет взрослым и маленьким пациентам с проблемами слуха, сообщила пресс-служба администрации края.

"Врачи нашего отделения практически освоили методику установки таких имплантов, теперь в нашей больнице будем проводить подобные операции. Мы дадим шанс детям и подросткам с проблемами слуха жить полноценной жизнью и социализироваться", - цитирует пресс-служба завотделением оториноларингологии краевой больницы Светлану Таранову.

Во время операции больным устанавливают аппарат Ponto, в основе которого лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук непосредственно через кость. Звуковой процессор не только улавливает звук и преобразовывает его в вибрации, но и обеспечивает полноценное восприятие звука.

"Вопрос реабилитации таких пациентов крайне актуален для Приморского края, ведь ранее они выезжали на лечение в федеральные медицинские центры. Сегодня новейшая медицинская разработка дала возможность проведения операций и дальнейшей реабилитации во Владивостоке", - уточнили в пресс-службе.

В Приморье действует госпрограмма развития здравоохранения, рассчитанная до 2021 года и призванная повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в крае. Она предполагает, в частности, улучшение обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью, снижение смертности, повышение средней продолжительности жизни.