ГИБДД планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на права

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Об этом журналистам сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", - сказал он, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.

Также Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения.

"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", - сказал Гиляков.

По его словам, необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине. "Мы имеем полную техническую возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории", - отметил Гиляков.

Данное нововведение, отметил представитель ГИБДД, планируется ввести с октября следующего года.