{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ГИБДД планирует отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на права

Госавтоинспекция также может дополнить теоретическую часть экзамена вопросами о безопасном вождении
Описание
© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права. Об этом журналистам сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", - сказал он, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.

Также Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения. 

"Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства", - сказал Гиляков.

По его словам, необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине. "Мы имеем полную техническую возможность для того, чтобы кандидат в водители, который сдает теоретический экзамен на определенную категорию, отвечал на вопросы, касающиеся только этой категории", - отметил Гиляков.

Данное нововведение, отметил представитель ГИБДД, планируется ввести с октября следующего года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве обсудили подготовку к празднованию 100-летнего юбилея академика Сахарова
Принят проект плана мероприятий и создана рабочая группа оргкомитета, которая и будет заниматься составлением окончательного списка юбилейных мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС