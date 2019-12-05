Дума упраздняет возрастную маркировку для книг и произведений искусства. Но не "18+"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, в октябре в Госдуму внесли новую редакцию документа. Обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и любые иные сходные по смыслу.

Законопроект устанавливает, что книги, включенные в программы общего образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Разрешается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых… в образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов". Послабления не коснутся литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся.

Согласно тексту законопроекта, необходимость нынешней промежуточной (от "0+" до "16+") маркировки не будет распространяться на случаи "предоставления и (или) распространения произведений литературы и искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства".

"Порой доходит до абсурда, когда, например, ограничение "16+" и "18+" ставится на произведения из школьной программы. Тем самым дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект - результат совместной работы Госдумы и творческого сообщества, которое неоднократно обращалось к депутатам с просьбой исправить ситуацию.

"Законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые попадают в категорию "18+" и запрещены российским законодательством для детей", - добавил он.

Вернуть детям доступ к книгам и искусству

По словам главы профильного комитета и автора законопроекта Елены Ямпольской, рейд по книжным магазинам показал: на Библии и Евангелии, на русской поэзии стоит запретительное отсечение "16+", на книгах Михаила Шолохова - "18+". "Вторым страдающим от избыточных маркировок видом искусства является кинематограф <…> Трансляция фильмов по телевидению также сопряжена с абсурдностью возрастных цензов", - добавила она и привела в пример ограничения "16+" для "Приключений Буратино" и "Снежной королевы".

"Строгой регламентацией произведений литературы и искусства можно лишь отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках бумажную книгу. Ни от чего иного их уберечь невозможно. Все остальное они, к сожалению, получат в сети. И, боюсь, будут искать там не только "Тихий Дон", который включен в школьную программу и одновременно запрещен для детей", - заявила Ямпольская.

Глава комитета подчеркнула, что строгое запретительное отсечение "18+" остается вместе с ответственностью за его несоблюдение. "Никаких послаблений с этой точки зрения мы не делаем", - пояснила она.