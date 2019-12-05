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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев рассказал о знакомстве своего сына с компьютером в раннем детстве

Премьер-министр добавил, что в дальнейшем его сын стал лучше разбираться с компьютером, чем он сам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал обучение своего сына работе с компьютером в раннем детстве. Об этом Медведев сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

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"Про моего сына. Я помню, когда я впервые показал ему компьютер. Это было очень давно. Практически 20 лет назад. Он был еще очень маленький. Даже домашние на меня ругались - куда ты, такой маленький человек, а ты ему компьютер показываешь. В начале он следил за тем, что я делаю, а я был в тот момент уже достаточно подготовленный дяденька", - сказал Медведев.

Премьер-министр пояснил, что через несколько лет его сын стал лучше разбираться с компьютером, чем он сам.

"Буквально пять лет прошло, может шесть, и он по каким-то вопросам стал лучше разбираться, чем я. При том, что я старался следить за новинками, компьютеры менялись. А он все равно интуитивно чувствовал это тоньше и лучше. Потому что он с детства получил эти навыки", - отметил он.

"Всегда нужно учиться лучшему у всех, кто обладает этими навыками, и у детей, в том числе", - считает Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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