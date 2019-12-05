Победителями конкурса "Доброволец Москвы - 2019" стали 69 человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Итоги конкурса "Доброволец Москвы - 2019" подвели на Международном форуме добровольцев в Сочи. Победителями стали 69 участников, сообщила в четверг пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"Сегодня, 5 декабря, на Международном форуме добровольцев в Сочи подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы - 2019". По итогам 69 призеров и победителей примут участие в разработке конкурса "Доброволец Москвы - 2020", 27 из них стали участниками Всероссийских молодежных форумов, 17 - пройдут обучение по тому профилю, который выберут сами. Еще 10 проектов получат ресурсную поддержку и будут воплощены на "Весенней неделе добра 2020", а координаторами различных волонтерских программ столицы станут сразу девять команд", - говорится в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие более 3,6 тыс. человек. Волонтерам было представлено 12 номинаций и более 150 мероприятий различного формата: волонтерские корпуса, образовательные мастер-классы, творческие и мотивационные встречи, отмечает пресс-служба.

"Это был не просто конкурс, а настоящее погружение в мир добровольчества. Новый формат конкурса позволил нам открыть новые таланты, узнать о лучших волонтерских инициативах и сделать столицу еще добрее. В этом году одинаковые возможности были у всех участников, независимо от опыта, поэтому среди финалистов были и опытные добровольцы, и те, кто только недавно присоединился к волонтерскому движению. А самое главное - поддержку получили добрые проекты москвичей", - цитирует пресс-служба слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

На протяжении нескольких месяцев конкурсанты помогали на мероприятиях, проходили обучение, презентовали проекты волонтерских акций, защищали программу деятельности своего волонтерского объединения и представляли на суд экспертной комиссии фотографии и тексты. По итогам отборочных этапов финалистами стали 106 человек. Организатором конкурса выступил Ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В России День волонтера согласно указу президента РФ от 2017 года отмечается 5 декабря.