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Путин присоединился к акции "Елка желаний"

Президент исполнит желание Андрея Кочетова из Ставрополья. Мальчик загадал побывать на Красной Поляне в Сочи

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции "Елка желаний". На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

Оформленные в виде елочных шаров-открыток детские мечты были очень разными. Например, Иван Арзамасцев из Санкт-Петербурга мечтает побывать в Москве. Такое же желание у Ксении Тимченко из Нижегородской области. А Варвара Аверьянова из Тульской области мечтает попасть в Санкт-Петербург, увидеть разводные мосты и побывать в "Эрмитаже". Софья Евдокимова из Оренбургской области мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.

Удача улыбнулась Андрею Кочетову из Ставрополья - его желание оказаться на Красной Поляне в Сочи будет точно выполнено, так как открытку вытащил лично Путин.

Трехлетний Артем Голиков хотел бы прокатиться на настоящей пожарной машине. Глеб Праволюбов немного постарше, ему уже шесть лет, и он мечтает не просто прокатиться на таком автомобиле, а побывать в пожарной части и увидеть, как все работает. Серию "профориентированных" желаний продолжает мечта пятилетнего Александра Широкова, который мечтает побывать в роли машиниста поезда, и 10-летнего Матвея Джагарова, который хотел бы прокатиться по метро в кабине машиниста. А вот Демид Гончаров мечтает примерить на себя роль полицейского.

Многие дети хотят новых впечатлений. Например, шестилетний Федор Палов и 12-летний Никита Усиков мечтают побывать в цирке, оказаться за кулисами и подружиться с тигром, а заодно и с другими цирковыми животными. семилетняя Алла Тер и шетырехлетняя Юлия Орлова надеются увидеть морских животных на новогоднем шоу в "Москвариуме". Шестилетний Илья Потапов мечтал бы поплавать с дельфинами, четырехлетняя Амина Карасова хотела бы посетить новогоднее шоу-сказку "Зайцы".

Шестилетняя Гульмаз Халеева из Татарстана мечтает со всей семьей сходить в аквапарк, а 16-летний Дмитрий Сидоров - поиграть в пейнтбол со своими друзьями. Но есть среди ребят и те, чьи мечты будет не так-то просто выполнить. Например, желание шестилетнего Демида Гоева, который хотел бы научиться кататься на коньках.

"Елки желаний"

Такие "Елки желаний" установлены не только на тематическом стенде, но в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях, в том числе в Государственной думе, Доме правительства РФ, в Сбербанке, в "Газпроме", Росатоме и многих других. Акция проходит с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

На новогодних деревьях в разных точках размещено 2000 желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 3 до 17 лет), граждан с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет), людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в возрасте от 3 до 17 лет), детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В рамках акции благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств и прочего. Деды Морозы-добровольцы дарят волшебство и новогоднюю радость: среди потенциальных подарков развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.

За два дня деловой программы на Международном добровольческом форуме с "Елки желаний" были сняты и запушены в реализацию более 140 мечтаний. В 2018 году в рамках Международного форума добровольцев Путин также принял участие в проекте платформы "Россия - страна возможностей" "Мечтай со мной" и исполнил мечты пяти тяжелобольных детей.

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