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Путин вручил премию "Волонтер года"

Победу присудили Инессе Клюкиной за реализацию проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил Инессе Клюкиной премию "Волонтер года" за реализацию ее проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция".

Студия начала свою работу 24 сентября 2016 года в Казани. Задача проекта заключается в формировании позитивного образа активного человека с инвалидностью через театральное творчество, а также в расширении инклюзивного сообщества.

Участники - молодежь старше 18 лет, в проекте были задействованы 300 волонтеров в сфере культуры. Они провели 35 показов в 10 городах России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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