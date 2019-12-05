Госдума вводит бесплатное образование в школах при посольствах РФ за рубежом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий всем российским детям бесплатно учиться в школах при посольствах РФ за рубежом. Сегодня право на безвозмездное обучение в них есть только у детей сотрудников посольств.

"Новизна законопроекта заключается в том, что все без исключения обучающиеся в этих школах будут обучаться на безвозмездной основе. Сейчас была ситуация, когда на безвозмездной основе обучались только дети сотрудников загранучреждений, посольств, торгпредств, военных атташатов. Все остальные учились за деньги", - рассказал, представляя законопроект, первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"Приоритет при наборе в школы будет отдаваться российским гражданам", - добавил он. По словам Зеньковича, речь идет в том числе о детях сотрудников зарубежных представительств крупных российских компаний. "Это касается и наших соотечественников, касается зачастую иностранцев - это дети иностранных дипломатов, работающих в этой стране, в первую очередь дипломатов стран СНГ", - добавил он.

"Обучение в заграншколах МИД России по основным общеобразовательным программам иных лиц (кроме детей сотрудников посольства - прим. ТАСС) осуществляется по решению руководителя соответствующего загранучреждения, согласованному с МИД России", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 августа 2020 года.