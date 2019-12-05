Совет судей России санкционировал развитие пресс-служб судов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет судей РФ в принятой в четверг концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы санкционировал развитие пресс-служб судов. Об этом заявил ТАСС председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

По его словам, после обсуждения концепции в раздел, касающийся разработки эффективного механизма защиты судов от дискредитации, были включены лишь предложения, регламентирующие работу пресс-служб судов.

"В утвержденной концепции включены предложения о разработке положений о нормах организационного и материально-технического обеспечения деятельности пресс-служб судов (в зависимости от уровня суда) и о разработке стандартов подачи материалов пресс-службами судов и стандартов контроля их работы", - рассказал Момотов. Остальные предложения экспертов в части развития механизма защиты судов от дискредитации были исключены.

Полный текст концепции информационной политики судов будет в течение дня опубликован на сайте Совета судей.