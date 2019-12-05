Путин пообещал обсудить с правительством возможность легализации "уличной медицины"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал проработать возможность закрепления понятия "уличная медицина".

В ходе встречи с лидерами волонтерского движения в четверг одна из участниц Татьяна Авдеева из Челябинска рассказала президенту об ее инициативе оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. Она рассказала главе государства, что создала проект "Другая медицина", который пока что работает только в Челябинске.

"Мы выезжаем на автомобиле на улицы города к бездомным. Мы оказываем первую доврачебную помощь, конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна", - сказала она, добавив, что в первую очередь это перевязки, ожоги, обморожение и старые раны, которые требуют лечения. Обращаясь к президенту, девушка сообщила, что, по сути дела, волонтеры, оказывающие такую помощь, являются "нелегалами". "У нас нет понятия "уличная медицина", - сказала она, добавив, что добровольцы готовы организовывать бригады и выезжать, чтобы не отрывать медиков от работы, но необходимо ввести юридический статус.

"Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю, - сказал Путин. - Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте". Президент подчеркнул, что считает такой подход правильным. "Хотя правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, их социализировать, чтобы они назад вернулись в общество, это понятно. Но если такое [социальное явление] есть, а оно есть, с этим надо работать, в том числе таким образом, как вы", - отметил глава государства. Он пообещал переговорить с правительством и подумать, как лучше реализовать эту инициативу.

Авдеева рассказала Путину, что сами бездомные с удовольствуем пользуются такой доврачебной помощью, потому как зачастую прячутся и не хотят ходить в лечебные учреждения. "Там неудобно, там есть другие люди, - добавила она. - Они не агрессивные, и мы с ними работаем, это не потерянные люди, их можно вернуть обратно к жизни".