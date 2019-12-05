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Путин: сердце человека и чувство сострадания лучше искусственного интеллекта

Президент отметил, что у волонтеров чувство сострадания выражено наиболее ярко

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что общение с волонтерами делает его лучше и добрее. Глава государства уверен, что машины и искусственный интеллект никогда не заменят человеческого сердца и чувства сострадания.

"Мне всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее", - обратился глава государства к волонтерам, выступая на Международном форуме добровольцев. "Это в полной мере относится и ко мне", - сказал Путин.

Президент обратил внимание на то, что волонтеры занимаются самыми разными делами: помогают пожилым, детям, восстанавливают объекты культуры, защищают окружающую среду, поддерживают ветеранов. "Такая деятельность важна всегда и везде, а в наше время - особенно. Потому что мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции", - считает глава государства.

Он пояснил: "Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. Понятие сейчас какое распространено - "искусственный интеллект". Да, он может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - нет сердца, души, нет сострадания". "А у вас, у всех у нас оно есть", - уверен Путин.

По его мнению, у волонтеров чувство сострадания выражено наиболее ярко, что "представляет для всех особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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