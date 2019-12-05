Росприроднадзор в 2020 году проведет масштабные проверки хода реформы обращения с мусором

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор запланировал на 2020 год масштабные проверки работы региональных операторов, мест утилизации и всех элементов и структур, вовлеченных в реализацию реформы мусорной отрасли. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, отметив, что в настоящее время реформа идет с трудностями и существует больше "поле для работы".

"На следующий год мы планируем серьезные и крупные проверки как региональных операторов, так и лиц, вовлеченных в это, но не являющихся ими, также мест утилизации", - сообщила она на пресс-конференции в ТАСС.

Радионова отметила, что также Росприроднадзор планирует проверить объекты рекультивации в следующем году.

Реализация реформы обращения с мусором в настоящее время идет с трудом, отметила она, указав, что очевидные результаты тоже есть. "Мы видим большое поле для работы, но также видим, что реформа идет. Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое. Мы поменяли целую парадигму существования", - пояснила Радионова.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.