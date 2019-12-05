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Подготовка к 75-летию Победы
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Путин пригласил на Парад Победы в Москву ветерана из Ейска

96-летний мужчина обращался с этой просьбой на "прямую линию"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы в мае 2020 года 96-летнего ветерана Великий Отечественной войны из Ейска, который обращался с этой просьбой на "прямую линию".

Общероссийский народный фронт в четверг представил президенту на Международном форуме добровольцев в Сочи новый формат обработки обращений, поступивших на "Прямую линию с Владимиром Путиным" в 2019 году. Волонтеры, которые участвуют в этой работе, рассказали главе государства про обращение 96-летнего ветерана из Ейска, который хотел бы попасть на Парад Победы.

"Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почетное место, так, чтоб удобно было сидеть, и он все видел", - сказал Путин.

Кроме того, волонтеры рассказали главе государства о работе с обращениями граждан по вопросам перерасчета ипотеки под 6% для семей с детьми. Волонтеры оказывают консультативную помощь, в частности, по вопросам подачи необходимых документов. "Спасибо, на самом деле это очень важно. Надо, чтоб эти решения доходили до тех, на кого они направлены, чтоб люди чувствовали результат", - отметил президент.

Представители ОНФ также спросили у президента, как могла бы называться новая система контроля за обращениями граждан. "Типа продолжение "Прямой линии [с Владимиром Путиным]"? Вы же реально этим и занимаетесь. "Прямая линия. Вторая серия", - предложил российский лидер, но остановился все же на варианте "Прямая линия. Продолжение".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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