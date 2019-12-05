Познер представил книгу "Испанская тетрадь. Субъективный взгляд"

"Испанская тетрадь" - это моя вторая книга, до этого была "Немецкая тетрадь". Должны выйти еще две - "Английская тетрадь" и "Израильская тетрадь", - рассказал он.

В книгу вошли материалы, собранные в период съемок фильма "В поисках Дон Кихота": интервью с известными испанскими деятелями, исторические заметки, личные фотографии и эссе.

По словам Познера, между Испанией и Россией удивительно много общего: обе являют собой край Европы, одна - западный, другая - восточный. Оба народа долгие столетия находились под гнетом чужих завоевателей: испанцы - мавров, русские - монголов, и до сегодняшнего дня в обеих странах люди продолжают делить друг друга на условных "красных" и "белых".

Говоря о планах, Познер отметил, что недавно вернулся из Японии со съемок документального фильма. "Я потрясен страной. Я прикипел к этой стране, хоть и чужой, с другой культурой", - поделился журналист.

Отвечая на вопрос, планирует ли он снимать фильм о России, Познер ответил отрицательно. "Фильм о России я не планирую. Это гигантская страна, для съемок нужен год, а у меня нет столько времени, так как я работаю на телевидении", - сказал он.

Non/fiction проходит в Москве 5-9 декабря в Гостином дворе.