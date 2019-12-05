YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".

Первое место занял ролик "Чинилы и большой секрет" - пародия на мультфильм "Фиксики". Ее снял блогер Сыендук. Видео собрало более 25 млн просмотров и 609 тыс. лайков.

На вторую строчку рейтинга попал интервьюер Юрий Дудь с фильмом "Беслан. Помни". Трехчасовое видео набрало более 18 млн просмотров и почти 1 млн лайков. Замыкает тройку лидеров интервью певицы Билли Айлиш в шоу "Вечерний Ургант". Запись посмотрели более 15 млн раз, а 765 тыс. пользователей поставили лайк.

В рейтинг также вошло выступления комика Павла Воли и других резидентов Comedy Club, новые серии "Фиксиков", обзор блогера BadComedian на фильм "Т-34" и т.д.

В Google также представили рейтинг российских музыкальных видео. Первые два места рейтинга российских клипов занял Артур Пирожков (Александр Ревва) с роликами "Зацепила" (149 млн просмотров) и "Алкоголичка" (126 млн просмотров). Замыкает тройку Artik & Asti feat. Артем Качер - "Грустный дэнс" (110 млн). В топ также попал Егор Крид ("Сердцеедка"), Face ("Юморист"), Тима Белорусских ("Витаминка") и другие исполнители. В десятку вошли и видеоклипы I'm OK и Skibidi группы Little Big.