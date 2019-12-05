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Суд в Москве продлил арест участника акции 27 июля Баршая до конца января

В настоящий момент Андрей Баршай находится в психиатрическом стационаре, так как проходит психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю до конца января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и продлил арест Баршая до 27 января 2020 года", - сказали в суде.

Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого до 24 декабря. В настоящий момент он содержится в психиатрическом стационаре, так как проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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