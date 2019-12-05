Бэби-бумеры используют интернет почти так же активно, как младшие поколения

Google совместно с Euromonitor International изучила, как бэби-бумеры - представители послевоенного поколения - используют интернет. Исследование показало, что их активность в сети незначительно отличается от активности младше 50 лет.

Специалисты выяснили, что 93% респондентов старше 50 лет пользуются интернетом несколько раз в день, 43% из них проводят в сети более четырех часов в день. При этом среди представителей младших поколений доля активных интернет-пользователей всего на 13% больше.

Подавляющее большинство интернет-пользователей старше 50 лет смотрят видео, фильмы и шоу онлайн (87%). Кроме того, 81% читают в сети отзывы о товарах, а 42% совершают онлайн-покупки. При этом бытовую технику и электронику приобретают в сети 53% опрошенных, одежду и обувь - 49%. Что касается младших поколений, то отзывы в интернете читают 83%, а покупают онлайн 47% пользователей.

"Потребительское поведение бэби-бумеров более рациональное и осознанное: 30% респондентов утверждают, что приемлемая цена для них гораздо важнее бренда. Однако 23% опрошенных рассказали о том, что они готовы заплатить чуть больше за качество", - говорится в сообщении. При этом 16% участников опроса старше пятидесяти лет отдают предпочтение определенному бренду.

Четверть респондентов использует интернет для поиска нужной информации и новостей (25%), а также для оплаты счетов и выполнения рабочих задач (23%). Для 19% респондентов общение в соцсетях - основная активность в интернете.

Из гаджетов большинство опрошенных предпочитают смартфон (он есть у 74% бэби-бумеров и у 96% респондентов младше 50 лет), на втором месте - ноутбук (71% и 74% соответственно), на третьем - стационарные компьютеры (60% и 66%). Планшеты предпочитают 38% опрошенных бэби-бумеров и 47% представителей младшего поколения.

По популярности мобильных приложений у бэби-бумеров лидирует YouTube (видеосервис используют 95% респондентов), совершать покупки они предпочитают через Avito (76%), AliExpress (61%) и Ozon.ru (62%).

Что касается соцсетей, то "ВКонтакте" выбирают 78% бэби-бумеров, "Одноклассники"- 73%, а Facebook - 65%. Среди мессенджеров 98% бэби-бумеров (98%) предпочитают СМС, однако также популярны WhatsApp (85%) и Skype (80%).