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"Аэрофлот" на борту своих самолетов поздравляет пассажиров с Днем волонтера

Авиаперевозчик принимает активное участие в волонтерских проектах и поддерживает деятельность социально ориентированных организаций

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - поздравляет пассажиров с отмечаемым в России Днем волонтера, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня на наших рейсах звучат поздравления с Днем волонтера", - сказал собеседник агентства. По его словам, для авиакомпании этот праздник имеет особое значение, потому что "Аэрофлот" принимает активное участие в волонтерских проектах и поддерживает деятельность социально ориентированных организаций.

Генеральная Ассамблея ООН в 1985-м году на 40-й сессии в специальной резолюции (№ A/RES/47/3) предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры для побуждения людей во всех сферах деятельности и предлагать свои услуги в качестве добровольцев. В России День волонтера отмечается 5 декабря согласно указу президента РФ от 2017 года.

Теги
Россия
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