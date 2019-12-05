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В Сочи названы победители конкурса "Доброволец России"

"Волонтером года" стала Инесса Клюкина, награду ей вручил президент РФ Владимир Путин

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Авторы 11 лучших добровольческих проектов, победивших в конкурсе "Добровольцы России", получили награды на Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

"Волонтером года" стала Инесса Клюкина из Татарстана, награду ей вручил президент РФ Владимир Путин. Ее проект "Творческая инклюзивная студия "Э-моция" начал свою работу в 2016 года в Казани.

"Миссия студии - формирование позитивного образа активного человека с инвалидностью посредством театрального творчества, расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта проведено 35 показов в 10 городах России", - рассказали организаторы конкурса.

"Все мы разные, все мы люди. Если мы будем делать то, что любим, и то, во что верим, мы будем менять мир к лучшему", - сказала Клюкина на церемонии награждении.

Награды неравнодушным

В номинации "Смелые сердцем" (для конкурсантов старше 18 лет) лучшим стал Константин Мухомедьяров из Забайкальского края, он создал "Поисковый отряд имени Кости Долгова", помогающий в поиске людей. "История отряда началась в 2014 году. За это время добровольцы нашли 29 детей. Отработана 221 заявка по взрослым: найдено 25 человек. По ориентировкам, размещенным отрядом, удалось обнаружить 96 детей и 130 взрослых", - отметили в пресс-службе форума.

Дмитрий Шубин из Свердловской области, автор проекта "Твоя жизнь - твоя ответственность", победил в категории "Оберегая сердцем" (для лиц старше 18 лет). В рамках проекта студенты старших курсов, прошедшие специальную подготовку в составе мобильных бригад, проводят экспресс-тестирование и консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в учебных заведениях.

Участники проекта "Сбор вторсырья в помощь безнадзорным животным" направляют в приюты для животных деньги, вырученные за сбор мусора. Автор инициативы Ирина Стюфеева из Челябинской области получила награду в категории "Вокруг меня" (для лиц старше 18 лет).

Екатерина Родина из Псковской области создала патриотический проект "Чтобы помнили...". "Суть проекта заключается в проведении ряда патриотических мероприятий, включающих интерактивные элементы, которые позволяют заинтересовать молодежь историей родного края, формируют более осмысленный и ответственный подход к пониманию патриотизма", - рассказали организаторы. Проект победил в номинации "Уверенные в будущем" (для конкурсантов старше 18 лет).

Мария Шпунтенкова из Калининградской области создала проект "Суп для людей: первичная и социально-правовая помощь людям без определенного места жительства и занятий". Активисты проекта каждый день раздают горячую еду бездомным, а также предоставляют им одежду и лекарства. Эта инициатива получила высшую награду в направлении "Рожденные помогать" (среди участников старше 18 лет).

В категории "Рожденные помогать"(от 14 до 17 лет) лучшим стал проект Эвелины Гурашкиной "Реабилитация и возвращение в природу средиземноморской черепахи Никольского". "Наш проект решает сразу две проблемы: мы возвращаем черепах в природу, тем самым повышая популяцию, и занимаемся просветительской деятельностью", - рассказала Гурашкина.

Руководитель отделения "Волонтеры Победы" городского округа Кохма Владимир Смирнов из Ивановской области получил награду "Народное признание" в категории "Доброе дело" за проект "Кохомский Дед Мороз", в рамках которого волонтеры поздравляют больных детей с Новым годом.

Народное призвание

Сразу несколько наград было присуждено в номинации "Народное призвание". Ирина Тарасова из Мордовии получила награду в категории "Творческая работа" за плакат "Ни одного дня без доброго дела".

В категории "Социальный проект" победила Ирина Коденко из Ростовской области с проектом "Диалог культур", в рамках которого ученики, их родители и учителя изучают историю, традиции, кухню и костюмы народов России.

Ольга Клюквина из Вологодской области стала лучшей в категории "Социальный проект" с инициативой "Мобильная ветеринарная операционная - гуманный контроль численности кошек и собак в сельской местности". "Проект предполагает просвещение населения о важности стерилизации и антирабической вакцинации домашних кошек и собак в сельской местности", - уточнили организаторы форума.

Награды лучшим вручали руководитель Росатома Алексей Лихачев, космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и другие.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

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