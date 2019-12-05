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Путин обещал обдумать идею писать волонтерские проекты от имени физлиц без создания НКО

С такой просьбой к главе государства обратилась автор проекта "Бабушка на час" Вера Лазарева

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обдумать идею писать волонтерские проекты и подавать заявки от имени физических лиц без создания некоммерческой организации (НКО). С такой просьбой в ходе встречи с лидерами волонтерского движения к главе государства обратилась "серебряный волонтер", автор проекта "Бабушка на час" Вера Лазарева.

"Мне нужно, чтобы бабушки и дедушки могли писать свои проекты не только от НКО и реализовывать их. Это такой пласт движения людей с хорошим сердцем, поэтому рассмотрите вопрос, поддержите нас", - обратилась она к Путину. "Хорошо, вы правы абсолютно, - сказал в ответ российский лидер. - Таких нюансов не чувствуешь из Москвы".

Женщина рассказала президенту, что в ее организации работают уже более 5 тыс. волонтеров в 32 муниципалитетах Волгоградской области. Все они входят в центр "серебряного волонтерства". "Волонтерство - это таблетка для продления молодости, это уже наш образ жизни стал <...> Нас очень много, и мы очень много проектов реализуем - социальных, нужных. Я думаю, что мы в нашей стране еще очень пригодимся <...> - заверила Лазарева. - Но знаете, не каждый волонтер в "серебряном возрасте" может открыть НКО и реализовать свой проект, везде какие-то цензы существуют".

Рассказывая о своих проектах, Лазарева сообщила Путину, что "бабушки на час" работают в детских домах. "Мы приходим на час или на два, там все есть, только бабушек нет. Мне сейчас что нравится, сейчас и дедушки уже к нам подошли. Я думала, что они в "Красной книге", - рассказала Лазарева. Она уточнила, что добровольцы бабушки и дедушки учат детей готовить еду, обучают их языкам, вязанию.

Другой проект - "Связь поколений. Наставник рядом". Благодаря ему волонтеры пожилого возраста уделяют внимание 300 детям из вечерней школы, а также 70 ребятам, которых воспитывают только папы. О том, что такая работа приносит пользу, по словам Лазаревой, свидетельствует тот факт, что из 83 детей, стоявших на учете в полиции, остались всего тринадцать. "Это победа нашего педколлектива и нас - "серебряных волонтеров", - подчеркнула она.

Женщина добавила, что в рамках всех проектов они стараются передать детям максимум практических навыков, которые впоследствии приходятся в жизни - от слесарного мастерства и проведения электропроводки, до умения сделать стрижку и связать что-либо на спицах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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