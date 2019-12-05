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Российские суды хотят создать единую систему пресс-служб

Ожидается, что это будет сделано в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские суды планируют создать централизованную систему пресс-служб в судах во главе с центральной пресс-службой судебной системы. Об этом говорится в утвержденной Советом судей РФ концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

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В ней отмечается, что "высокий уровень эффективного взаимодействия СМИ и органов судебной системы может быть достигнут посредством компетентного подхода к этому вопросу, подразумевающего создание иерархической системы пресс-служб судов как самостоятельных, укомплектованных структурных подразделений с надлежащим уровнем профессиональной подготовки их сотрудников".

Для формирования единого информационного пространства на уровне субъектов РФ предлагается "создать объединенные пресс-службы (координационные советы) судебной системы региона. Они будут отвечать за проведение семинаров и вебинаров для судей и пресс-секретарей судов. Также в них будут участвовать пресс-секретари судов областного уровня и органов Судебного департамента, представители научного (экспертного) сообщества. На федеральном уровне "необходимо эффективное функционирование центральной пресс-службы судебной системы, создание редакционно-издательского центра судебной системы с детальной регламентацией редакционно-издательской деятельности Судебного департамента, судов, описание ее стандартов".

Для создания эффективных пресс-служб предлагается ввести штатных пресс-секретарей арбитражных судов, судов общей юрисдикции, освобожденных от других функций, "при координации судьи по взаимодействию со СМИ". В недавно созданных надрегиональных кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, областных и равных им судах предлагается предусмотреть в штате не менее двух ставок работников, ответственных за взаимодействие с общественностью и СМИ, в штате районных и городских судов (в зависимости от составности) и управлений Судебного департамента - одну ставку работника по взаимодействию с общественностью и СМИ.

Повышению качества взаимодействия СМИ и судов должна способствовать разработка стандартов подачи материалов пресс-службами судов, стандартов контроля их работы, говорится в концепции. Кроме того, предлагается внедрить систему рейтинга работы пресс-служб и работников, ответственных за взаимодействие с общественностью и СМИ.

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