{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне станут доступны турмаршруты в высокогорных приграничных районах республики

Среди них - некрополь "Цой-Педе" - "Город мертвых", который находится в погранзоне рядом с границей с Грузией и по версии журнала "Forbes" является одним из 7 самых труднодоступных объектов России

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены сделать доступными для туристов маршруты в высокогорных приграничных районах республики, благодаря достигнутой договоренности с Погрануправлением ФСБ РФ по региону, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

"Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на встрече с начальником Погрануправления ФСБ России по региону Евгением Трухановым обсудил вопросы обеспечения безопасности и доступа к туристическим маршрутам на территории региона. В связи с тем, что 2020 год главой Чечни Рамзаном Кадыровым объявлен Годом туризма, достигнута договоренность, что в ближайшее время станут доступны туристические маршруты в высокогорных приграничных районах республики для всех желающих, что позволит значительно увеличить количество туристов", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС главный специалист-эксперт министерства Чечни по туризму Дагмара Исакова, большинство туристических маршрутов региона располагаются именно в горных районах, но на некоторые из них туристам довольно сложно попасть.

"Одним из самых недоступных туристических маршрутов в горах Чечни является некрополь "Цой-Педе" - "Город мертвых", он находится в погранзоне рядом с границей с Грузией и по версии журнала "Forbes" является одним из 7 самых труднодоступных объектов России. Мы писали большое количество писем с просьбой расширить буферную зону хотя бы до 5 км, чтобы не возникало препятствий к посещению некрополя, к примеру иностранным туристам необходимо известить нас, чтобы мы за 3 месяца до их визита согласовали это с УФСБ РФ по региону. Это важно для развития туризма в этих зонах и мы рады, что эта ситуация теперь изменится", - сказала Исакова.

Некрополь "Цой-Педе" расположен на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе Чечни вблизи границы с Грузией. Он состоит из 42 склепов, двух сторожевых башен и двух святилищ. Точная дата основания "города мертвых" неизвестна, самые ранние склепы относят примерно к V веку. Название "Цой-Педе" переводится как "поселение божества".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Котюков пожелал удачи Садовничему на посту ректора МГУ
Ранее его полномочия были продлены на пять лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС