В Чечне станут доступны турмаршруты в высокогорных приграничных районах республики

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены сделать доступными для туристов маршруты в высокогорных приграничных районах республики, благодаря достигнутой договоренности с Погрануправлением ФСБ РФ по региону, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

"Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на встрече с начальником Погрануправления ФСБ России по региону Евгением Трухановым обсудил вопросы обеспечения безопасности и доступа к туристическим маршрутам на территории региона. В связи с тем, что 2020 год главой Чечни Рамзаном Кадыровым объявлен Годом туризма, достигнута договоренность, что в ближайшее время станут доступны туристические маршруты в высокогорных приграничных районах республики для всех желающих, что позволит значительно увеличить количество туристов", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС главный специалист-эксперт министерства Чечни по туризму Дагмара Исакова, большинство туристических маршрутов региона располагаются именно в горных районах, но на некоторые из них туристам довольно сложно попасть.

"Одним из самых недоступных туристических маршрутов в горах Чечни является некрополь "Цой-Педе" - "Город мертвых", он находится в погранзоне рядом с границей с Грузией и по версии журнала "Forbes" является одним из 7 самых труднодоступных объектов России. Мы писали большое количество писем с просьбой расширить буферную зону хотя бы до 5 км, чтобы не возникало препятствий к посещению некрополя, к примеру иностранным туристам необходимо известить нас, чтобы мы за 3 месяца до их визита согласовали это с УФСБ РФ по региону. Это важно для развития туризма в этих зонах и мы рады, что эта ситуация теперь изменится", - сказала Исакова.

Некрополь "Цой-Педе" расположен на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе Чечни вблизи границы с Грузией. Он состоит из 42 склепов, двух сторожевых башен и двух святилищ. Точная дата основания "города мертвых" неизвестна, самые ранние склепы относят примерно к V веку. Название "Цой-Педе" переводится как "поселение божества".