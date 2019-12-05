Суд частично удовлетворил иск главы московского отделения "Единой России" к Навальному

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в четверг частично удовлетворил иск члена президиума Генсовета "Единой России" Андрея Метельского о защите чести к блогеру Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд частично удовлетворил иск Метельского", - сказал собеседник агентства.

В своем иске Метельский требовал опровергнуть ранее распространенные Навальным сведения о наличии у него недвижимости и деловых проектов за рубежом. Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.