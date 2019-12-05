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Ростуризм: пункты пропуска через границу нужны в Арктике для развития круизного туризма

В ведомстве предлагают открыть такие пункты на острове Земля Александры в Архангельской области и в селе Уэлен Чукотского автономного округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Открытие пунктов пропуска через границу России на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Архангельской области и селе Уэлен Чукотского автономного округа могло бы способствовать увеличению числа иностранных туристов в российской Арктике. Об этом в четверг заявил замруководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

"Для успешной и системной реализации туристского направления в Арктике необходимо решить ряд задач: открытие пунктов пропуска через госграницу на наиболее привлекательных для туристов территориях Арктической зоны РФ. В том числе на острове Земля Александры - для всех круизных судов, осуществляющих туристские рейсы с заходом на архипелаг Земля Франца-Иосифа и остров Северный архипелага Новая Земля, в Уэлене Чукотского района Чукотского автономного округа", - сказал Корнеев на Девятом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Акватория бухты Северная на Земле Александры включена в пределы пункта пропуска в морском порту Архангельск. Сейчас пункт на острове предназначен только для одного судна. "Отмечается незначительное количество судозаходов и отсутствие заинтересованности частных инвесторов в реконструкции участка морского пункта пропуска Архангельск, его обустройство для функционирования на постоянной основе", - отметил Корнеев.

Морской пункт пропуска Уэлен в свою очередь не обустраивался с момента установления и не соответствует требованиям к оборудованию и техоснащению зданий.

Как отметил Корнеев, круизный туризм достаточно экологичен, что важно для Арктики. "Круизный туризм помогает регулировать нагрузку [на окружающую среду]. Судно может зайти в одно, другое, третье место, управляет логистикой своих пассажиров - их не высаживают всех одномоментно. Это использование причальной инфраструктуры, соответственно, возможность использования четких маршрутов. Это хороший способ регулирования логистики потоков и [предотвращение] ущерба", - сказал ТАСС Корнеев.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря. Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран.

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