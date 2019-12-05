В РПЦ считают, что законодатели прислушиваются к ее мнению по закону о семейном насилии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что законодатели, работающие над законопроектом о семейном насилии, принимают во внимание ее мнение об этой проблеме. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Мы считаем безусловно недопустимым вмешательство во внутреннюю жизнь семьи, которая охраняется нормами Конституции о неприкосновенности семейной жизни и другими законами. Каждая семья обладает автономией, правом воспитывать своих детей согласно своим убеждениям, без всякого стороннего вмешательства. Констатируем, что в обществе выражена явная озабоченность как вопросом насилия, так и неприкосновенности семейной жизни <…> Мы находимся в конструктивном диалоге с законодателями, полагаем, что наши опасения услышаны, а также имеем подтверждение готовности законодателей выслушать наше мнение относительно дальнейших действий по проблеме насилия в семье", - заявил представитель РПЦ.

4 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Успенском соборе Московского Кремля заявил, что РПЦ выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.

Как следует из текста проекта, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание или наносит имущественный вред, при условии, что оно не содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждених. Как следует из текста проекта, предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия.