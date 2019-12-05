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МИД РФ рассчитывает, что ОБСЕ, ООН и СЕ отреагируют на ликвидацию русских школ в Эстонии

В российском внешнеполитическом ведомстве, в частности, напомнили, что недавно была закрыта русская школа в Кейле

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. ОБСЕ, ООН и Совет Европы должны отреагировать на дискриминационную линию Таллина в образовательной сфере для нацменьшинств, в том числе на ликвидацию школ, где обучение ведется на русском языке. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллина в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идет о схожих ситуациях в других странах", - подчеркнули в министерстве.

Там напомнили, что недавно в Эстонии была закрыта русская школа в городе Кейла. При мотивации решения использовался "лживый тезис о необходимости интеграции русскоязычной молодежи".

"Как и в случае со скандальным объединением в городе Кохтла-Ярве двух русско- и одной эстоноязычной гимназий в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке, со школой города Кейла решение было принято вопреки мнению учеников и их родителей. Более того, проводящим мирные акции протестов НПО грозят уголовным преследованием, - добавили в Москве. - Судьба Кейла и Кохтла-Ярве в ближайшее время может также постигнуть русскоязычные школы в городах Калласте и Тарту".

Городское собрание Кейла 26 ноября подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии единственной в городе русской школы с другим образовательным учреждением, где обучение ведется на эстонском языке. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, при этом возможность частичного обучения на русском языке со второго по девятый класс сохранится.

Попечительский совет русской школы, а также многие родители выступили против этого решения, организовав пикет, на который, как сообщает портал ERR, пришли около 50 человек.

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