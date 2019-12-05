Котюков пожелал удачи Садовничему на посту ректора МГУ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков пожелал удачи ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему, полномочия которого продлены президентом РФ еще на пять лет. Об этом он сообщил в четверг журналистам на всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

"Пожелаем удачи Виктору Антоновичу в этом нелегком деле", - сказал журналистам Котюков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет. Документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Согласно федеральному закону о МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения этой должности (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. В понедельник Путин подписал указ, согласно которому из закона убирается слово "дважды", снимая это ограничение.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это стало вторым переназначением Садовничего, которому в апреле исполнилось 80 лет. Садовничий является ректором МГУ с 1992 года. Его полномочия должны были истечь в декабре этого года.

Согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.